Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyên Chi Vinh (gauche) et le premier vice-ministre cubain des Forces armées révolutionnaires, Álvaro López Miera, signent un procès-verbal sur la mise en place d'un dossier sur les relations de défense Vietnam - Cuba pour les 60 ans. Photo: VNA



La Havane (VNA) - Une délégation de haut rang du ministère vietnamien de la Défense dirigée par son vice-ministre, le général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh, effectue du 4 au 8 mai une visite officielle à Cuba et participe à un dialogue de défense Vietnam - Cuba.

Le dialogue sur la politique de défense entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère cubain des Forces armées révolutionnaires (MINFAR) a eu lieu le 6 mai à La Havane.

La délégation vietnamienne était conduite par le général Nguyên Chi Vinh, membre du Comité central du Parti et de la Permanence de la Commission militaire centrale, et vice-ministre de la Défense, et celle cubaine, par le général Leopoldo Cintra Frias, membre du Politburo du Parti communiste de Cuba (PCC), du Conseil d'État, et ministre du MINFAR.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération afin d'améliorer le potentiel de défense de chaque pays pour la protection de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité du territoire, et ont affirmé poursuivre leur coopération dans tous les domaines convenus dans le Plan de coopération bilatérale.

La partie cubaine a souhaité promouvoir sa coopération avec le Vietnam dans la sécurité alimentaire, l’industrie de défense, la lutte pour la défense de la base de l’idéologie socialiste sur le cyberespace, la neutralisation des activités du sabotage des forces hostiles dans la nouvelle conjoncture.

Les deux parties se sont convenues d’organiser les activités pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations bilatérales de défense.

Le général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh a affirmé que le Vietnam souhaite toujours intensifier les bonnes relations d'amitié fidèle et transparente entre les deux armées, les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Leopoldo Cintra Frias a déclaré que Cuba poursuivait sa politique cohérente à attacher une grande importance à de bonnes relations amicales avec le Vietnam.

Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

A cette occasion, les deux parties ont signé un procès-verbal sur la mise en place d'un dossier sur les relations de défense Vietnam - Cuba pour les 60 ans, selon lequel, ils travailleront ensemble pour la publication d'un ensemble de livres sur les relations de défense Vietnam – Cuba pendant 60 ans (1960-2020) et pour la réalisation d'un documentaire sur les relations de défense bilatérales. -VNA