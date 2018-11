Binh Duong (VNA) – Le Comité populaire de la province méridionale de Binh Duong a organisé le 26 novembre un dialogue sur les opportunités d’investissement dans cette localité du Sud.

Ce forum entrait dans le cadre des activités du Forum de coopération économique pour l’Asie Horasis (Horasis Asia Meeting) en cours à Binh Duong, qui voit la participation de directeurs généraux d’entreprise venus de nombreux pays et d'entreprises de premier plan du Vietnam.

S’exprimant à ce dialogue, Mai Hung Dung, vice-président permanent du Comité populaire provincial, a affirmé que Binh Duong était prête à dérouler le tapis rouge aux investisseurs, notamment dans les domaines tels que industries auxiliaires, technologies de l’information, énergie, électronique, commerce, services, construction, infrastructures, formation...

Binh Duong s’engage à accompagner les entreprises et favoriser au maximum leurs activités.

A cette occasion, des dirigeants des grands groupes étrangers ont tenu en haute estime la position et l’environnement des affaires au Vietnam en général et à Binh Duong, en particulier. Ces experts ont aussi posé des questions liées aux politiques préférentielles en matière de taxes, de santé, d’énergie solaire, etc.

Assumant la co-présidence du forum Horasis Asia Meeting 2018, Binh Duong veut avoir des opportunités de coopération pour l’intérêt commun avec des partenaires dans la région et dans le monde, pour devenir une province moderne orientée vers le développement durable.

Pour l’heure, Binh Duong recense 3.472 projets d’investissement étranger d’un capital total de 31,75 milliards de dollars. Ainsi, cette province se classe au 3e rang dans le pays suivi Ho Chi Minh-Ville et Hanoi dans l’attrait des investissements directs étrangers.

Horasis Asia Meeting 2018, qui se tient du 25 au 27 novembre à Binh Duong, est l'occasion pour cette localité de présenter ses potentiels et ses possibilités de coopération, ainsi que d'augmenter ses capacités de gestion et son niveau technoscientifique, contribuant ainsi au développement du projet de ville intelligente de Binh Duong.

L’événement attire plus de 400 dirigeants de haut niveau et des CEO venus de plus de 60 pays et 400 dirigeants d'entreprises vietnamiennes de premier plan, qui discutent et avancent des solutions, des visions, des nouveaux modèles d’affaires pour soutenir les start-up et rechercher des solutions pour bâtir des villes intelligentes.

Organisé pour la première fois en 2005, Horasis Asia Meeting est une activité de promotion de l'investissement qui a pour objectif de mettre en relation des investisseurs appartenant à des groupes multinationaux. - VNA