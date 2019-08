Panorama du dialogue. Photo : http://thoibaoviet.com.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un dialogue de politiques sur les normes internationales du travail concernant le travail des enfants a eu lieu le 6 août à Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement a été organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Il a réuni des chercheurs, des autorités de différents ministères, villes et provinces, des dirigeants de plusieurs associations et entreprises, dans le but de partager des expériences en vue de réduire et éradiquer le travail des enfants, promouvant ainsi la transparence de la chaîne d’approvisionnement dans le contexte où le Vietnam accélère son intégration internationale.

Selon un sondage sur le travail des enfants effectué de 2012 à 2017 par l’Institut vietnamien des Sciences du travail et des Affaires sociales, les taux de participation des enfants à l’activité économique, de travail des enfants et d’enfants exerçant un travail danger au Vietnam ont fortement diminué. En effet, le taux des enfants âgés de 7 à 15 ans travaillant est passé de 7,16% à 1,3%.

Valentina Barcucci, représentante de l’OIT, a souligné l’importance de la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour lutter contre le travail des enfants. Selon elle, il est nécessaire d’assurer les informations complètes sur les entreprises, la fournisseurs et les lieux de production afin d’éviter tout recours au travail des enfants.

Lors du dialogue, les participants ont partagé des solutions de plusieurs entreprises dans l’amélioration de la transparence de la chaîne d’approvisionnement, discuté des mesures propres à lutter contre le travail des enfants… -VNA