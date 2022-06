Signature du procès-verbal de travail du 2e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Israël. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 2e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Israël a eu lieu le 2 juin à Hanoï, sous la coprésidence du général de corps d’armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et du directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Eshel.

Lors du dialogue, les deux parties ont discuté de la situation de sécurité internationale et régionale et des questions d'intérêt commun. Elles ont également évalué les relations bilatérales dans la défense au cours des dernières années, proposé des orientations et des mesures pour les rendre plus efficaces dans les temps à venir.

Les deux parties ont hautement apprécié l'amitié et la coopération entre les deux pays qui se sont constamment renforcées dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences et technologies, de la formation, etc.

Sur la base des bonnes relations entre les deux pays, la coopération bilatérale en matière de défense a été constamment promue, notamment en promouvant le rôle du dialogue sur la politique de défense, la coopération en matière de recherche, de formation et de technologie, l'échange de délégations, la cybersécurité et le sauvetage. -VNA