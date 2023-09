Lors du Dialogue sur la politique de défense Vietnam - États-Unis 2023. Photo : nhandan.vn



Signature du procès-verbal de travail entre les deux délégations Vietnam-États-Unis. Photo : nhandan.vn

Washington (VNA) – Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et le secrétaire adjoint américain à la Défense, Ely Ratner, ont co-présidé le 19 septembre au Pentagone le Dialogue sur la politique de défense Vietnam - États-Unis 2023.Lors du dialogue, les deux parties ont estimé que la coopération pour le règlement des conséquences laissées par la guerre continuait d’être un pilier et un point positif dans les relations bilatérales, contribuant à instaurer la confiance et à renforcer la compréhension mutuelle.Au nom du ministère vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a remercié la partie américaine pour avoir officiellement augmenté l'aide non remboursable en faveur du projet de décontamination de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa pour la faire passer de 183 à 300 millions de dollars. Il s'agit d'une ressource importante qui contribue à achever la première phase de traitement des terrains contaminés par la dioxine à cet aéroport.Il a affirmé que le Vietnam continuerait à créer des conditions favorables pour mener à bien les activités de coopération dans la recherche des soldats américains portés disparus (MIA) pendant la guerre.Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement les domaines de coopération en matière de défense approuvés par les hauts dirigeants des deux pays et les deux ministères de la Défense, ainsi que les accords conclus.Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a proposé à la partie américaine de continuer d'augmenter les ressources pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, en donnant la priorité à l'accélération du projet de décontamination de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa.Les deux parties ont en outre décidé de continuer de mettre en œuvre activement leur coopération pour régler les conséquences des bombes et des mines, les activités de communication sur la coopération Vietnam-États-Unis en la matière et de produits chimiques toxiques/dioxine, ainsi que le mémorandum d'accord sur la recherche et la collecte des restes des soldats vietnamiens tombés ou portés disparus pendant la guerre, d’élargir les assistances aux personnes handicapées contaminées par la dioxine.Lors du dialogue, les deux parties ont également discuté de la situation mondiale et régionale et des questions d'intérêt commun. Elles ont apprécié le rôle et la position de l'ASEAN, ainsi que les mécanismes dirigés par l'ASEAN, et ont partagé l'importance de la garantie de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale. Le vice-ministre vietnamien a réaffirmé la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du Vietnam, et ses « quatre non » en matière de défense…Auparavant, la délégation du ministère vietnamien de la Défense a rendu une visite de courtoisie au sénateur américain Jeff Merkley. – VNA