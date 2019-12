Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de son dialogue avec les agriculteurs, le 10 décembre dans la ville de Can Tho. Photo : VNA



Can Tho (VNA) – Le deuxième dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs a eu lieu le 10 décembre dans la ville de Can Tho (Delta du Mékong).

Cet événement a été organisé par le Comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam, en collaboration avec le bureau gouvernemental et le Comité populaire municipal de Can Tho.

Le dialogue a réuni 600 personnes, dont des dirigeants de différents ministères et organes centraux, de nombreuses localités, des agronomes, des scientifiques, des hommes d’affaires, ainsi que 300 agriculteurs représentant des dizaines de millions de ménages d’agriculteurs du pays.

Selon les organisateurs, avant le 2e dialogue, plus de 2.000 questions d’agriculteurs, d’entreprises agricoles et de scientifiques avaient été envoyées au Premier ministre à travers plusieurs chaînes. Lors du dialogue, les responsables des organes compétents ont répondu aux questions posées par les agriculteurs sur divers sujets, dont l’assistance aux agriculteurs dans la mise en œuvre des projets technologiques et la lutte contre l’usure dans les zones rurales.

Le Premier ministre a assuré que les avis, opinions et idées des agriculteurs seraient étudiés pour avancer des mesures et solutions appropriées. Il a également souligné les grandes réalisations du pays dans le secteur agricole, lesquelles avaient aidé le Vietnam à devenir l’un des plus gros exportateurs mondiaux de nourritures. Cependant, il reste encore des faiblesses à remédier.

Soulignant l’importance de la transformation des produits agricoles, du développement des infrastructures, de la prévention et de la lutte contre les intempéries, ainsi que de la planification de l’élevage, Nguyen Xuan Phuc a demandé aux ministères et organes compétents et aux localités d’adopter des changements substantiels après ce dialogue, afin de favoriser mieux la production agricole. Il a en outre insisté sur la nécessité d’encourager les agriculteurs à produire selon les chaînes de valeur, d’accorder la priorité au développement de l’agriculture biologique, de renforcer le contrôle de la qualité et de l’hygiène alimentaire…

Le Premier ministre a par ailleurs appelé les agriculteurs à enrichir leurs connaissances en sciences, en technologies et en économie, en vue d’une meilleure production.

Lors du dialogue, Nguyen Xuan Phuc a remis des cadeaux aux agriculteurs exemplaires.

Le premier dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs a été organisé en avril 2018 dans la ville de Hai Phong (Nord). -VNA