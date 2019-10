Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et son homologue russe Maxim Akimov. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et son homologue russe Maxim Akimov ont assisté le 29 octobre à Hanoï au Dialogue d’entreprises Vietnam-Russie 2019, un événement dans le cadre des Années croisées Vietnam-Russie en l’honneur du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de l’amitié entre les deux pays.



Lors du Dialogue, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a insisté sur les avancées du Vietnam depuis le lancement du Renouveau il y a plus de 30 ans, dont une croissance économique assez élevée et la garantie de la stabilité politique et sociale.



Soulignant la belle amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, il a indiqué que les relations bilatérales et la confiance mutuelle dans la politique s’intensifiaient de plus en plus avec les échanges de délégations et les contacts réguliers de tous niveaux. Sur le plan économique, le Vietnam est actuellement le 23e plus grand partenaire commercial de la Russie. En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 4,57 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 28,6%. Pour l’heure, la Russie compte 123 projets d’investissement, pétrole non inclus, au Vietnam, avec un capital total de 1 milliard de dollars. De son côté, le Vietnam possède plus de 20 projets en Russie cumulant près de 3 milliards de dollars.



Selon Trinh Dinh Dung, ces résultats sont encore en deçà des potentiels et des attentes des deux pays. Il a déclaré que la Russie était un partenaire de premier rang dans la politique extérieure du Vietnam et que son pays était prêt à servir de “passerelle” entre la Russie et l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Le vice-Premier ministre a insisté sur la nécessité d’appliquer rigoureusement les engagements et les accords déjà conclus pour réaliser de nouvelles avancées dans la coopération bilatérale. Il a en outre appelé les entreprises vietnamiennes et russes à être plus actives et dynamiques.



De son côté, le vice-Premier ministre russe Maxim Akimov a déclaré apprécier le développement du Vietnam, avant de souligner que le pays d’Asie du Sud-Est était un partenaire important de la Russie et que les deux parties prendraient de nombreuses mesures pour développer leur coopération dans les temps à venir. -VNA