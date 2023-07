La permanente du Secrétariat du Parti, Truong Thi Mai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité central du Parti pour la Police, le ministère de la Sécurité publique s'est coordonné avec les ministères et secteurs concernés et les cinq provinces du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) pour organiser le 7 juillet une conférence afin d'évaluer le leadership, la direction, l'administration et la mise en œuvre des positions, des lignes directives, des politiques et des lois du Parti relatives au Tay Nguyen.Les participants ont affirmé que le Tay Nguyen était une zone stratégique pour la défense et la sécurité nationales, demeurait toujours des risques potentiels menant à des complications en matière de sécurité et d'ordre. La sécurité à la base est un élément particulièrement important pour l'assurance de la sécurité nationale. Développer l'économie, la culture, la société ; assurer la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères sont les solutions les plus fondamentales pour assurer le maintien de la sécurité, de l'ordre et de la stabilité du Tay Nguyen.S'adressant à la conférence, permanente du Secrétariat du Parti, Truong Thi Mai a affirmé que les dirigeants du Parti et de l'État accordaient une attention particulière au développement économique et social, à la garantie de la défense et de la sécurité du Tay Nguyen. Elle a reconnu et apprécié les grands efforts du Comité central du Parti pour la Police et du ministère de la Sécurité publique pour avoir traité l'affaire survenue le 11 juin visant les sièges des comités populaires et de la Police des communes de Ea Tiêu et Ea Ktur dans la province de Dak Lak, arrêté les personnes concernées et stabilisé rapidement la situation dans la région.La permanente du Secrétariat a demandé d'accorder une attention particulière au développement socio-économique, à la mise en œuvre des politiques sur la religion et l'ethnicité, à la prise en charge de l’édification du système politique, à la formation d’un contingent de cadres ethnique...Présent à la conférence, le ministre de la Sécurité publique To Lam a affirmé que le ministère continuerait de se concentrer sur l'enquête sur cette affaire pour traiter bientôt les criminels.Le ministère de la Sécurité publique assumera la responsabilité principale et coordonnera avec les agences, les ministères, les autorités locales pour le maintien de la stabilité, de la sécurité, de la politique, de l'ordre social dans le Tay Nguyen et les zones stratégiques. - VNA