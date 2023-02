Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’augmentation du nombre d’automobiles vendus et l’assemblage de nombreux modèles de voitures dans le pays sont un levier pour stimuler le développement de la sous-traitance industrielle du Vietnam, notamment en améliorant la qualité et le volume, et en participant à la chaîne d’approvisionnement de principaux fabricants dans le monde.

Avec plus de 500.000 véhicules vendus en 2022, le Vietnam n’est plus un marché modeste car ce chiffre a doublé par rapport à celui enregistré par le marché philippin tandis que l’écart avec la Thaïlande s’est également raccourci.

Par conséquent, un certain nombre de constructeurs automobiles ont développé la sous-traitance industrielle au Vietnam, afin d’être proactives dans l’approvisionnement et de réduire les coûts de production tout en garantissant la qualité des produits, contribuant ainsi de manière significative au développement socio-économique du pays.

Toyota Motor Vietnam (TMV) a officiellement mis en service des chaînes de fabrication de deux modèles Veloz Cross et Avanza Premio à la fin de 2022, dans le but d’arrêter l’importation d’unités complètes de ces modèles en provenance d’Indonésie, portant à cinq le nombre de ses modèles assemblés dans le pays.

Plus précisément, 273 pièces des deux modèles sont fabriquées par 30 fournisseurs au Vietnam. Il s’agit d’une étape importante, affirmant fortement les engagements à promouvoir le taux de localisation dans l’industrie automobile, contribuant ainsi au développement du pays, a déclaré un responsable de TMV.

Le taux de localisation des composants et pièces détachées de TMV a atteint plus de 40%, soit le double de celui de l’industrie automobile.

Le constructeur automobile fixe l’objectif d’augmenter ce taux de localisation à 45% en 2025. Pour parvenir à cet objectif, il continuera à soutenir des fournisseurs de pièces de rechange vietnamiens et renforcera la gestion de la qualité, ce contribuant au développement de la sous-traitance industrielle et l’industrie automobile du Vietnam. -VNA