Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère que le développement des ressources humaines est essentiel pour améliorer la compétitivité de son secteur agricole, a déclaré le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan. Photo : VNA

Le ministre a déclaré que la formation des ressources humaines dans le développement rural est une base essentielle pour élever la production et la productivité du travail, ainsi que la compétitivité.

Lors d'une conférence sur la coopération dans la formation et le développement des ressources humaines dans l'agriculture et les zones rurales, organisée récemment à Hanoi par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), avec la participation de plus de 300 personnes des principaux ministères, agences et entreprises, le ministre a souligné qu'il existe environ 50 universités et écoles de formation qui dispensent un enseignement spécialisé dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de l'irrigation.



La formation des ressources humaines pour le secteur agricole se heurte actuellement à des limites et à des obstacles, car le nombre d'étudiants a diminué. Les étudiants en agriculture, foresterie, irrigation et pêche représentaient en 2022 moins de 2% du nombre total des quelque 520.000 étudiants inscrits dans tout le pays. Cela a un impact direct sur la qualité des ressources humaines pour la recherche agricole et le transfert des sciences et technologies, ainsi que sur la production agricole, la transformation et les affaires.



La cause est en grande partie les bas salaires du secteur, qui ne représentent qu'environ la moitié de ceux de l'industrie manufacturière, de la construction et des services.



De plus, certains collèges continuent d'avoir une attitude de parrainage et manquent d'inscriptions, tandis que d'autres ont revu de fond en comble leur administration, leurs contenus et leurs techniques d'enseignement afin de répondre aux besoins des étudiants et du marché du travail.



Les investissements dans ce domaine sont toutefois limités et les équipements pédagogiques sont de basse qualité voire obsolètes.



« Il devrait y avoir des politiques pour encourager les étudiants dans des domaines qui sont très demandés mais où il est difficile de s'inscrire, comme la pédagogie, l'agronomie, les technologies post-récolte, etc.



"Nous devons confier des tâches aux institutions qui font preuve de volontarisme dans la formation de personnes dans des industries difficiles à recruter mais demandées par la société", a déclaré le professeur Nguyễn Thị Lan, directeur de l'Académie vietnamienne de l'agriculture.

La formation des ressources humaines dans le développement rural est une base essentielle pour élever la production et la productivité du travail. Photo : VNA

Le MARD doit investir en priorité dans les établissements de formation pour offrir des programmes de qualité étroitement liés aux besoins du marché.



Selon le MARD, d'ici 2030, le pays vise à assurer la formation professionnelle annuelle d'environ 1,5 million d'employés ruraux, dont 70 % d'ouvriers agricoles.



Il vise également à faire passer de 4,6 % en 2020 à 10 % en 2030 le taux d'employés dans l'agriculture, la foresterie et la pêche titulaires d'un diplôme et d'une certification de niveau élémentaire ou supérieur.



Le ministère mobilisera des ressources de l'État et de la société pour améliorer la formation des ressources humaines de qualité.- VNA