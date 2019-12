Photo d'illustration

Le Vietnam compte actuellement environ 1.500 entreprises logistiques. L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE, qui a été signé le 30 juin dernier et devra être ratifié par le Parlement européen avant d’entrer en vigueur, offrira de grandes opportunités d’exportation aux entreprises vietnamiennes.Cependant, avant de pénétrer le marché européen, les marchandises vietnamiennes doivent être soumises à un contrôle très strict pour s’assurer que leur qualité ne se dégrade pas pendant le transport.Des mesures ont ainsi été prises lors de ce colloque pour améliorer la qualité des services logistiques nationaux afin de faciliter les exportations vietnamiennes, en particulier des produits agricoles et des meubles, vers l’UE.- VOV/VNA