Hanoi (VNA) - Le projet de développement urbain du Vietnam en réponse au changement climatique pour la période 2021-2030 sera déployé dans les 63 villes et provinces du pays, particulièrement dans les cités urbaines des régions côtières, celles à haut risque d'inondations dans les deltas et de glissements de terrain dans les régions montagneuses du Nord.



C’est l’un des contenus principaux du projet 2021-2030 de développement urbain du Vietnam en réponse au changement climatique, qui vient d’être approuvé par le Premier ministre.



L’objectif est de répondre de manière proactive au dérèglement climatique, d’utiliser de manière rationnelle les ressources naturelles dans le développement urbain, et de réduire la pollution de l’air, de l’eau et du sol.



Pour la première phase, de 2021 à 2025, ce projet sera déployé dans 5 grandes villes que sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoi, Can Tho, Hai Phong et Da Nang; dans 7 provinces du Centre et du delta du Mékong; dans 7 provinces montagneuses du Nord et du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre).



Pour la 2e phase, de 2026 à 2030, seront concernées les cités urbaines à haut risque d'inondations dans les deltas et de glissements de terrain dans les régions montagneuses du Nord, les cités urbaines côtières du Centre. -CPV/VNA