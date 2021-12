Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh, en collaboration avec le comité du Parti de la ville de Can Tho (Sud) et l'Université de Can Tho, a organisé vendredi à Hanoï un symposium sur développement du delta du Mékong dans le nouveau contexte, sous forme présentielle et en ligne.

Lors de l'événement, les délégués ont discuté des potentiels et avantages de la région ; la question du développement rapide et durable du delta du Mékong ; la réalité de la promotion des potentiels, des avantages et du développement durable du delta du Mékong ces dernières années ; des solutions et recommandations pour promouvoir le potentiel et les avantages d'un développement rapide et durable du delta du Mékong dans le nouveau contexte...

S'exprimant lors du séminaire, le professeur associé et Dr Le Van Loi, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh a affirmé que le delta du Mékong jouait un rôle important dans le développement de l'ensemble du pays.

Panorama du symposium. Photo: VNA

Il a déclaré que les habitants devenaient la clé de la croissance et du développement durable du delta du Mékong. Dans le même temps, il faut assurer l'égalité des opportunités de développement entre les groupes de population, préserver et promouvoir les valeurs culturelles uniques des groupes ethniques et des religions, accroître les investissements dans le développement des universités et des collèges professionnels de la région, a-t-il déclaré.

Le directeur de la Faculté de Construction du Parti de l'Ecole politique de la ville de Can Tho, Tran Thanh Hien, a annoncé que le gouvernement devrait renforcer les politiques et les programmes de formation professionnelle pour la main-d'œuvre de la région, en particulier celles des zones rurales.

Il a également suggéré que les aurotités locales devraient publier des politiques pour encourager et améliorer l'environnement d'investissement afin d'attirer les investissements nationaux et internationaux dans le développement régional. -VNA