Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a ordonné l’élaboration d’un plan de développement et d’utilisation de l’énergie nucléaire jusqu’en 2030, avec des perspectives jusqu’en 2050.

Ce plan devra fixer des objectifs concrets en matière de développement des technologies nucléaires, de formation des ressources humaines, de sûreté et de sécurité nucléaires, mais également d’utilisation des radio-isotopes et des isotopes dans le domaine de la santé et dans différentes filières économiques. -VOV/VNA