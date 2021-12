Hanoï (VNA) – Lors de la première Conférence nationale des relations extérieures sur la mise en oeuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, plusieurs délégués ont présenté des idées sur l’adaptation à la nouvelle situation, le développement de l’économie post-pandémique.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a suggéré d’élaborer rapidement une nouvelle stratégie d'intégration économique internationale par le biais d'une participation sélective aux accords de libre-échange (ALE), en particulier aux ALE de nouvelle génération, de se concentrer sur la mise en œuvre efficace des ALE auxquels le Vietnam a adhéré, garantissant ainsi un développement durable.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. Photo : VNA



Selon lui, il est également important de promouvoir les technologies vertes, ainsi que le rôle clé des entreprises dans les activités économiques extérieures. Le ministre a en outre insisté sur la nécessité de renforcer le soutien aux entreprises dans le processus de mise en œuvre des engagements en matière d’intégration économique internationale…De son côté, le président du Comité populaire municipal de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a rappelé que grâce à des activités diplomatiques dynamiques, sa ville avait reçu des soutiens des partenaires dans le monde pour contrôler l’épidémie, s’adapter en toute sécurité au COVID-19 et relancer les activités économiques.Selon lui, dans les temps à venir, la mégapole du Sud poursuivra la diversification, la multilatéralisation, l’intégration internationale de manière active et efficace. La ville s'efforcera de devenir une destination attrayante de la région et du monde.-VNA