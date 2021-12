Hanoï, 21 décembre (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a présidé le 20 décembre une conférence de bilan à mi-parcours en présentiel et en ligne sur la mise en œuvre d'un projet sur le développement des liens entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique pour la période 2016-2025.

L'événement a attiré 200 délégués de 20 ministères, agences et près de 50 villes et provinces du pays. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement de l'amitié et de la coopération avec le Moyen-Orient et l'Afrique.

Au cours des cinq dernières années, les relations politiques bilatérales ont jeté des bases solides pour la promotion d'une coopération intégrale dans les domaines de l'économie, de l'investissement, du commerce et des sciences.

Les délégués ont souligné que le potentiel de coopération entre le Vietnam et la région reste énorme étant donné le grand potentiel de la région dans les domaines économique, financier et commercial.

Les relations économiques et d'investissement entre le Vietnam et la région ont connu de grands progrès, les échanges commerciaux entre les deux parties ayant été multipliés par près de 1,4 au cours des cinq dernières années.

Un certain nombre de fonds de développement régional ont fourni une aide publique au développement pour des projets d'infrastructure et de réduction de la pauvreté dans les zones reculées et montagneuses du Vietnam.

Les échanges culturels et entre les peuples se sont intensifiés grâce à l'organisation de Journées de la culture vietnamienne et d'expositions de photos et de livres présentant le Vietnam et sa culture dans les pays de la région.

Les activités de maintien de la paix du Vietnam dans les missions des Nations Unies ont été très appréciées par la communauté internationale.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement vietnamien et les entreprises ont fourni aux amis traditionnels de la région des masques et des fournitures médicales. De nombreux pays du Moyen-Orient ont également fourni des vaccins et des fournitures médicales au Vietnam.

Cependant, les participants ont convenu que ces résultats ne correspondent toujours pas au potentiel et à la demande de coopération des deux parties, principalement en raison de la distance géographique, de l'instabilité politique dans certains pays de la région et du manque d'informations à jour sur la région et politiques des pays régionaux.

Lors de la conférence. Photo : VNA

La pandémie de COVID-19 a également perturbé de nombreuses activités d'échange et chaînes d'approvisionnement.

En conclusion de l'événement, le vice-ministre Pham Quang Hieu a déclaré que le ministère des Affaires étrangères se coordonnerait activement avec les ministères, les secteurs et les agences pour soutenir les localités et les entreprises dans le renforcement de la coopération avec les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. - VNA