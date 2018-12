Hanoi, 5 décembre (VNA) – Le Premier ministre cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen à la tête d’une délégation cambodgienne de haut rang effectuera une visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (droite) et son homologue cambodgien Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. Photo : VNA

Ce sera la premier visite officielle du Premier ministre Techo Hun Sen au Vietnam après que le Cambodge établit son gouvernement du 4e mandat en septembre dernier et à la veille de la célébration du 40e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier1979).

Vietnam et Cambodge ont établi leurs relations diplomatiques le 24 juin 1967. Les deux Premiers ministres ont également discuté de la coopération bilatérale lors de nombreux événements, notamment au 10ème Sommet du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam à Hanoi en avril dernier, au 27ème Forum économique mondial sur l'ASEAN à Hanoï en septembre et à la réunion des dirigeants de l'ASEAN à Bali en Indonésie en octobre 2018.



Au cours de l'année de l'amitié 2017, les pays ont travaillé ensemble pour réparer et inaugurer 13 monuments de l'amitié Vietnam-Cambodge. Ils ont également organisé des activités marquant les 50 ans de leurs relations diplomatiques l’année dernière.



La coopération entre les ministères, les secteurs et les localités, ainsi que les échanges entre les peuples a été renforcée. Les deux parties se sont coordonnées pour échanger des informations, résoudre des incidents le long de leur frontière et renforcer leurs patrouilles communes en mer.



Les pays ont toujours affirmé le principe de ne pas autoriser les forces hostiles à utiliser le territoire d’un pays pour saboter la sécurité et la stabilité de l’autre. Ils ont également collaboré étroitement pour rechercher et rapatrier les restes des soldats volontaires vietnamiens morts au Cambodge pendant la guerre.



Dans le processus de la mise en œuvre de la politique extérieure de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, le Vietnam et le Cambodge ont étroitement coordonné des mécanismes internationaux et régionaux tels que la région du triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam, la stratégie de coopération économique des pays riverains des fleuves Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong, l’ASEAN, le Forum de coopération Asie-Europe (ASEAM) et les Nations Unies, contribuant ainsi à améliorer le prestige et la position de chaque pays dans la région et dans le monde.



La coopération économique a enregistré des résultats encourageants. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,8 milliards de dollars en 2017, en hausse de 30% sur un an. Ce chiffre a dépassé les 3,8 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de 2018, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente.

Le Vietnam est un investisseur important au Cambodge avec un fonds d'investissement de 3,02 milliards de dollars dans 206 projets ce qui en fait l'un des cinq plus grands investisseurs directs étrangers à ce pays. Le Cambodge compte 18 projets opérationnels d'un fonds de plus de 58,12 millions de dollars au Vietnam.



Le Vietnam et le Cambodge maintiennent des mécanismes de coopération bilatérale comme les 16 éditions du Comité mixte Vietnam-Cambodge de coopération économique, culturelle, scientifique et technique.



Les dirigeants cambodgiens accordent une grande importance aux activités d’investissement et d’affaires des entreprises vietnamiennes, qui contribuent au bien-être social et au développement au niveau local.



En 2017, plus de 835.000 Vietnamiens ont visité le Cambodge, faisant du Vietnam la deuxième source de touristes étrangers du pays.

La visite du Premier ministre Techo Hun Sen vise à renforcer la coopération économique et commerce, l’investissement, la coopération frontalière, le transport… -VNA

