Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence sur la promotion du commerce, de l'investissement et de la coopération économique entre le Vietnam et la Chine a eu lieu lundi matin 3 avril à Hanoï.

L'événement a été organisé par le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) du Sichuan.

Dans le contexte de réouverture officielle par la Chine aux produits agricoles, aquatiques vietnamiens et de sa levée du 8 janvier 2023 des mesures anti-COVID, la conférence est l'occasion de se connecter et de profiter des opportunités pour les activités d'exportation du Vietnam vers ce vaste marché, a fait savoir Le Hoang Tai, chef adjoint du Département de la promotion du commerce.



Selon la présidente du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) du Sichuan, Huang Li, cette conférence a ouvert de nombreuses opportunités pour les entreprises du Vietnam et du Sichuan de renforcer leur coopération, contribuant au développement stable, équilibrée et durable des relations commerciales et d'investissement Vietnam-Chine.

A cette occasion, trois protocoles de coopération entre les entreprises des deux parties ont été signés.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam est le plus grand partenaire de la province du Sichuan au sein de l'ASEAN. Disposant d'atouts en matière de tourisme, d'industrie lourde, d'industrie manufacturière, d'exploitation minière et d'infrastructures de transports modernes, la province du Sichuan est et demeurera un partenaire de nombreuses localités vietnamiennes dans plusieurs domaines. - VNA