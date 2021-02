Hoang Thi Kim Dung, représentante en chef du Fonds d'investissement japonais Genesia Ventures au Vietnam, prend la parole lors d'un événement. Photo: hoilhpn.org.vn



Hanoï (VNA) – De nombreux investisseurs sont très confiants sur le potentiel de l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant du Vietnam et s'attendent à ce que le pays devienne une grande destination d'investissement dans la région et le monde.

C'est ce qu'a déclaré Hoang Thi Kim Dung, représentante en chef du fonds d'investissement japonais Genesia Ventures au Vietnam.

Selon un rapport du fonds de capital-risque Do Ventures, en 2020, l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant du Vietnam s'est hissé au 3e rang en Asie du Sud-Est, derrière Singapour et l'Indonésie et devrait figurer dans la liste des 15 écosystèmes de l'entrepreneuriat innovant émergents en Asie-Pacifique d'ici 2030.

L'écosystème de l'entrepreneuriat innovant du Vietnam compte actuellement une centaine de fonds de capital-risque en activité, dont une vingtaine de fonds vietnamiens. -VNA