Photo: VNA Hanoï (VNA) - Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a souligné le rôle important des coopératives dans le développement de l’économie agricole dans la nouvelle période.

Sans coopératives, il est impossible de convertir la production agricole en une économie agricole ainsi que de créer une production à valeurs multiples, a déclaré le ministre lors d’un colloque sur le développement de l’économie collective et des coopératives dans la nouvelle période, tenue le 6 avril à Hanoï.

Selon le président de l’Union des coopératives du Vietnam Nguyen Ngoc Bao, des coopératives se sont chargées de 40% des produits qualifiés dans le cadre du programme « One Commune, One Product » ou OCOP (À chaque commune, son produit) ; 70% des produits alimentaires, fruits, légumes ; 40% des arbres industriels…

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan. Photo: VNA

Les foyers producteurs et entreprises doivent participer à des coopératives pour garantir la durabilité de la production. C’est un modèle incontournable du pays et du monde, a déclaré Nguyen Ngoc Bao.

En tant que membre du Comité de rédaction de la Loi sur les coopératives, Nguyen Ngoc Bao a déclaré que cette loi révisée devrait créer une motivation pour les coopératives dans la nouvelle période et former un cadre juridique favorisant la participation volontaire des individus, la gouvernance démocratique et la mobilisation des ressources en faveur des coopératives. -VNA