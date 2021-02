L'arbitre Bui Thi Thu Trang (au milieu) et l'arbitre assistante Truong Thi Le Trinh (à gauche). Photo: VFF

Hanoï (VNA) - L'arbitre Bui Thi Thu Trang et l'arbitre assistante Truong Thi Le Trinh du Vietnam figurent sur la liste des 750 candidats pour le poste d'arbitre et d'arbitre assistant pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie/Nouvelle-Zélande 2023, a annoncé la Fédération de football du Vietnam (VFF).

Selon la FIFA, seuls 56 arbitres et 100 arbitres assistants seront sélectionnés.

En 2021, la VFF prévoit d'organiser les tournois nationaux de football féminin et deux tournois supplémentaires de futsal féminin. L'occasion pour les arbitres et arbitres assistantes vietnamiennes, en particulier les deux candidates Bui Thi Thu Trang et Truong Thi Le Trinh, de parfaire leurs expériences et leurs compétences, en particulier dans le contexte de pandémie de COVID-19 qui a perturbé l'organisation de nombreux événements sportifs.

Afin de sélectionner un staff d'arbitrage de qualité pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie/Nouvelle-Zélande 2023, la FIFA demande à ses fédérations membres d'accorder une assistance aux candidats en les désignant pour contrôler des matches et en facilitant leur participation aux programmes de formation et de développement. -VNA