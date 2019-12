Ho Chi Minh-Ville, 23 décembre (VNA) - Deux Taïwanais impliqués dans un réseau de trafic de drogue ont été arrêtés le 20 décembre alors qu'ils se cachaient à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé la police le 21 décembre.

Une de deux Taïwanais impliqués dans un réseau de trafic de drogue ont été arrêtés le 20 décembre. Photo : VNA



Teng Tien (né en 1956) et Chen Chih Hsiung (né en 1963) ont été pourchassés par la police taïwanaise pour s'être livrés à un réseau qui trafiquait 1,15 tonne de drogue via le Myanmar, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam.



Ces deux personnes se sont échappées après la découverte de l’affaire fin 2018.



La police locale a déclaré qu'elle achève les procédures pour les remettre aux autorités taïwanaises.



Le 1er et le 21 décembre, la Force de la prévention et de la lutte contre la drogue et le crime de la province de Quang Tri en collaboration avec le Département de la sécurité de la province de Savannakhet du Laos a découvert un affaire et un transport illégal de drogues et de marijuana.

La police a arrêté trois hommes. Les autorités élargissent l'enquête sur cette affaire.- VNA