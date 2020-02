Quang Nam (VNA) – Deux touristes sud-coréens qui ont transité par la ville sud-coréenne de Daegu, ont été mis en quarantaine jeudi 27 février à l’Hôpital général de Hôi An, dans la ville éponyme de la province de Quang Nam (Centre).

La mise en quarantaine des personnes venant des zones touchées par l’épidémie du nouveau coronavirus est nécessaire et obligatoire. Photo: Tuoi Tre

Ces deux touristes sont venus mercredi soir 26 février à Hôi An où ils séjournaient dans un hôtel situé sur la route Lê Dinh Tham, a fait savoir le chef du Bureau municipal de la culture et de l’information, Nguyên Van Lanh.



Ils ont contacté de leur propre gré l’hôtel d’accueil dix jours précédant leur arrivée pour fournir des informations relatives à leur trajet qui comportait Daegu, épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus en République de Corée.



Placés en quarantaine dans leur chambre d’hôtel, ils ont été transportés à l’Hôpital général de Hôi An pour subir des tests de dépistage. Ils seront placés sous contrôle sanitaire dans l’attente des résultats des tests.



Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus a atteint vendredi 28 février 2.022 en République de Corée, avec 256 cas supplémentaires recensés dans ce pays, le plus touché par l’épidémie après la Chine.



La plupart des nouveaux cas ont été recensés dans la ville de Daegu et dans la province voisine de Gyeongsang du nord. Le bilan de l’épidémie dans le pays reste de 13 morts. – VNA