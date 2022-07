Le séminaire intitulé "L'économie du Vietnam au premier semestre 2022: réforme, intégration et développement durable" se tient le 15 juillet à Hanoi. Photo : VNA





Hanoï (VNA) - L’Institut central de gestion économique (CIEM) a proposé deux scénarios de croissance économique du Vietnam en 2022 lors d’un séminaire organisé le 15 juillet à Hanoï.

Ainsi, la croissance économique en 2022 pourrait atteindre 6,9% dans le scénario 1 et 6,7% dans le scénario 2. L'inflation moyenne pourrait atteindre respectivement 3,7% et 4%.

Les exportations pour toute l'année devraient augmenter de 16,3% dans le scénario 1 et de 15,8% dans le scénario 2. L'excédent commercial devrait atteindre respectivement 2,7 milliards de dollars et 1,2 milliard de dollars.

Le CIEM a également souligné plusieurs facteurs affectant les perspectives économiques du Vietnam au cours du second semestre de l'année, notamment la capacité à endiguer la propagation de nouveaux variants du COVID-19 et d'autres maladies, l'accomplissement des tâches du programme national de relance socio-économique et le développement et la stabilité macro-économique, la diversification des marchés à l’export.

Photo: VNA



Pour maintenir la croissance économique, Nguyen Anh Duong, un haut responsable du CIEM, a souligné que le plus important était de maîtriser l'inflation.

La directrice du CIEM, Tran Thi Hong Minh, a déclaré que le CIEM recommande au gouvernement d'accélérer les réformes tout en stimulant la reprise économique post-pandémique, dans le but d'atténuer la pression inflationniste et de donner plus de place aux entreprises pour se développer.- VNA