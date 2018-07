Hanoi (VNA) – Le Vietnam prévoit de relever à partir de 2021 l’âge légal de départ à la retraite qui est actuellement est de 60 ans révolus pour les hommes et de 55 ans révolus pour les femmes.

À partir du 1er janvier 2018, les travailleurs doivent cotiser 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes pour bénéficier d’une pension à taux plein. Photo: VNA

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales prévoit d’introduire deux plans d’ajustement de l’âge de la retraite dans le projet de Code du travail (amendé) qui sera soumis à l’Assemblée nationale en 2019.

Le premier consiste à augmenter, à partir de 2021, l’âge de la retraite de trois mois par an pour les hommes et de six mois par an pour les femmes jusqu’à ce qu’ils aient respectivement 62 ans révolus et 60 ans révolus.

Ainsi, le droit de partir à la retraite sera porté à 62 ans révolus pour les salariés de sexe masculin en 2028 et à 60 ans révolus pour les salariés de sexe féminin en 2030.

Le deuxième plan prévoit un relèvement progressif à partir de 2021 pour arriver, à raison de trois mois supplémentaires tous les ans pour les hommes, à 62 ans révolus en 2028, et de quatre mois supplémentaires tous les ans pour les femmes, à 60 ans révolus en 2035.

Ce relèvement de l’âge de la retraite est destiné à faire face au vieillissement de la population, aux répercussions de la quatrième révolution industrielle, aux changements rapides du marché du travail et de l’apparition de nouvelles relations au travail. – VNA