Ces livres de la compagnie VTN Architects sur l'architecture intitulés Bamboo Architecture et Green Architecture diffusés aux Etats-Unis. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Deux livres sur l’architecture de la compagnie VTN Architects (Vo Trong Nghia Architects) viennent d’être publiés aux États-Unis par OREO Editions.



Ces livres sont intitulés Bamboo Architecture et Green Architecture.



Le livre « Bamboo Architecture » présente des projets, mis en œuvre par VTN Architects, qui ont non seulement un design écologique, mais aussi de nombreuses parties utilisant du bambou – une plante symbolique du Vietnam. Parmi les projets réalisés, certains ont décroché des prix architecturaux prestigieux du monde tels que ARCASIA Awards, FuturArc Green Leadership Awards, Green Good Design Awards, Prix internationaux d'architecture (IAA)...



Quant au livre « Green Architecture », l’ouvrage présente des projets conçus par les architectes de VTN Architects avec une architecture verte et respectueuse de l'environnement. Ces projets ont aussi remporté de nombreux prix prestigieux tels que ARCASIA Awards, Green Good Design Awards, International Architecture Awards (IAA), DFA Awards, WA Awards 36th...



Ces deux livres permettent aux lecteurs intéressés par l’architecture de mieux comprendre la reconnaissance mondiale pour l'architecture du Vietnam, celle de Vo Trong Nghia Architects (VTN Architects) en particulier.



La compagnie VTN Architects a été créée en 2006 par l’architecte Vo Trong Nghia. Né en 1976 à Quang Binh (Centre), il est bien connu pour ses ouvrages écologiques novateurs. Après son obtention en 2004 de l’agrégation (section construction) à l’Université de Tokyo, Trong Nghia est retourné au pays. Depuis, il enchaîne les succès.



Vo Trong Nghia a la particularité d’utiliser le bambou dans de très nombreux projets qui l’ont fait connaître. Sont cités comme exemples le café-bar Wind and Water dans la province de Binh Duong (Sud), le restaurant Hill au Mexique et le modèle de mini-maisons, chacune de 18 m² et alimentée à l’énergie solaire, vendues 3.200 dollars pièce.



Dans le monde, ce n’est pas la première fois qu’un bâtiment en bambou est érigé, mais les constructions signées Vo Trong Nghia attirent l’attention par leurs formes dynamiques et leurs courbes attractives. L’architecte de 42 ans a su proposer un usage du bambou subtil, talentueux et novateur. -VNA