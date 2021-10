Hanoï (VNA) - Une cérémonie de résumer un cours de production de films de l’UNESCO à but non lucratif ON THE REEL Film Lab, qui aide les jeunes cinéastes à développer des projets de courts métrages ainsi qu'une carrière dans le cinéma, a eu lieu le 27 octobre à Hanoï.

La cérémonie a été organisée par l’UNESCO et le Centre d'appui au développement des talents cinématographiques, avec la coopération de la Wallonie - Bruxelles (Belgique) au Vietnam, de HKFilm, de WallSound Post Production, de Hanoi Grapevine et de Colab Vietnam.



Le projet "Mullberry Fields" (Une fois inachevée) du réalisateur et scénariste Nguyen Trung Nghia et le projet "Memory Replica" (Réplique de mémoire) du réalisateur et scénariste Dang Thao Nguyen ont reçu chacun une subvention de 2.000 dollars et du matériel de tournage.

Ce cours s'est déroulé du 5 au 24 octobre avec 6 projets sélectionnés parmi près de 100 projets de films soumis pour candidature. Le cours ON THE REEL Film Lab vise à aider les jeunes cinéastes à avoir une vue d'ensemble du cinéma vietnamien et mondial, du système international des festivals de films, des tendances cinématographiques, ainsi qu'à améliorer leurs compétences, le professionnalisme des jeunes réalisateurs, le processus de production de films.

S'exprimant lors de la cérémonie, Christian Manhart, représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, a déclaré que le cours ON THE REEL Film Lab était organisé dans le cadre du projet « E-MOTIONS : favoriser les connexions et concevoir un environnement créatif pour les cinéastes » réalisé par l'UNESCO et ses partenaires, avec le soutien du Fonds d'affectation spéciale du Japon pour améliorer la compétence et autonomiser les cinéastes, organiser des activités pour mettre en relation les cinéastes nationaux avec ceux des pays de la région. - VNA