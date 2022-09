Conférence de presse, tenue le 28 septembre à Hô Chi Minh-Ville, pour annoncer l'organisation de deux expositions internationales. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Deux expositions internationales, la première sur les technologies de transformation et d'emballage et la seconde sur l’industrie de l’eau, se tiendront du 9 au 11 novembre prochain à Hô Chi Minh-Ville.



L'exposition sur les technologies de transformation et d'emballage au Vietnam (ProPak Vietnam 2022), et celle sur l’industrie de l’eau, les technologies de purification et traitement des eaux usées (Vietwater 2022) seront organisées au Centre international de conférences et d'expositions de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Cette information a été donnée par la société Informa Markets Vietnam, l'organisateur de cette série d'événements, lors d'une conférence de presse tenue le 28 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

ProPak Vietnam : 15e édition

La 15e édition de ProPak Vietnam 2022 occupera plus de 10.000 m² et attirera plus de 500 exposants venant de plus de 30 pays et territoires (Allemagne, Taïwan-Chine, République de Corée, Singapour, Chine, Italie).

Ces participants seront de grandes et prestigieuses entreprises telles que Abb Automation & Electrification, Altech Asia Pacific Vietnam, Mkt Group, Neo Foodtech, Dalgakiran Kompresor San, Fotesco, FPT Food Process Technology, Greenpack, Maxtex, Hseng Tex Enterprise, Ishida Vietnam, Phu Loc Technologies…

Le directeur général d'Informa Markets Vietnam, BT Tee, lors de la conférence de presse. Photo : CVN/VNA



L'exposition présentera une variété d'équipements et de technologies avancées d'assistance portant sur : l’emballage, la transformation, les matériaux, les boissons, les produits pharmaceutiques, la logistique et le stockage.

"ProPak Vietnam 2022 et Vietwater 2022 seront des points de connexion commerciale très attractifs pour les entreprises vietnamiennes et étrangères. Les événements offriront à tous l’occasion d’approcher et d’expérimenter des solutions avancées et des opportunités pour se connecter à des secteurs voisins", a déclaré, BT Tee, directeur général d'Informa Markets Vietnam, lors de la conférence de presse.

Selon le comité d'organisation, l'événement verra également la participation d'organisations et d'associations nationales et internationales telles que l'Association de l'emballage du Vietnam (VINPAS) et l’Association des bières, de l'alcool et des boissons du Vietnam (VBA). La précédente édition de ProPak Vietnam avait attiré plus de 9.000 visiteurs en provenance de 31 pays et territoires. Plus de 45% de ces visiteurs étaient des cadres supérieurs d’entreprises vietnamiennes et étrangères.

Beaucoup de colloques attendus

Pour Vietwater 2022, elle aura également lieu du 9 au 11 novembre prochain. Il s'agira d’un grand salon sur les secteurs de l'approvisionnement en eau, du drainage, de la purification de l’eau et du traitement des eaux usées au Vietnam tels que développés depuis plus de 10 ans.

Avec une surface d'exposition de plus de 5 000 m², Vietwater 2022 attirera plus de 250 exposants, dont plus de 80% venant de plus de 30 pays développés (Autriche, Belgique, Taïwan-Chine, République de Corée, États-Unis, Japon, France, Thaïlande...).

L'exposition présentera de nombreux produits, technologies et solutions avancés et modernes de l'industrie de l’eau au Vietnam, y compris en ce qui concerne la gestion des ressources en eau, elle abordera de nombreux sujets tels que : les technologies de gestion de l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées urbaines et industrielles, les technologies d'irrigation et de drainage, les accessoires pour l'industrie de l'eau, les technologies de traitement des boues, les technologies de dessalement, les technologies vertes et la gestion durable de l'eau…

Vietwater 2022 sera soutenu par de prestigieuses associations nationales et internationales telles que le Réseau des scientifiques et de la technologie de l'Asie du Sud-Est (ASEAN S&T), l'Association vietnamienne de l'environnement urbain et des parcs industriels, des associations de l'Eau de nombreux pays comme l’Australie, l'Allemagne ou encore Singapour.

Dans le cadre de ces deux expositions internationales, de nombreux séminaires importants auront également lieu avec les thèmes "l'industrie des boissons au Vietnam, les tendances futures de la technologie et des équipements", "Introduction aux technologies de l'eau et au traitement des eaux usées en Australie, en Allemagne et dans d’autres pays".

Il y aura aussi un colloque international ayant pour thème "Gouvernance intelligente de l'eau vers un développement durable, adaptation au changement climatique" et un autre sur la "Technologie de l'eau 4.0". - CVN/VNA