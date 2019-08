Hanoi, 14 août (VNA) - Deux films vietnamiens ont été sélectionnés pour participer au Marché des projets de l’Asie (APM) lors du Festival international du film de Busan 2019, a rapporté la Radio Voix du Vietnam (VOV).

Une scène dans le film «Skin of youth» (photo: VOV)

«Skin of youth» et «Picturehouse» ont été nommés parmi les 29 meilleurs projets de l’APM, qui doivent être présentés à Busan, en République de Corée, du 6 au 8 octobre.



L'événement se déroulera dans le cadre du 24ème Festival international du film de Busan, prévu du 3 au 12 octobre.



«Skin of youth» se déroule au Vietnam dans les années 1990 et raconte l'histoire de San et de Nam qui vivent dans une société qui maintient des valeurs strictes et conservatrices en ce qui concerne la question du genre. Tous deux s'engagent dans un travail illégal pour suivre leur mode de vie transgenre. Il a été réalisé par Nguyen Phuong Anh.



«Picturehouse», quant à lui, marque le retour du réalisateur Nguyen Vo Nguyen Minh, qui a pris de l'importance après la sortie de «Water 2030» en 2013. Il avait également participé au Festival international du film de Busan en 2014. - CPV/VNA