Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire du district de Thang Binh, dans la province de Quang Nam au Centre, a condamné le 25 juillet deux trafiquants d'espèces sauvages à un total de 13 ans de prison, pour détention et commerce illégaux de tortues rares et menacées.Huynh Thi Kim Cuong, 55 ans, domiciliée à la commune de Binh Nguyen, district de Thang Binh, a été condamnée à 10 ans de prison et Nguyen Thi Yen du bourg de Kham Duc, district de Phuoc Son, à trois ans de prison.Le 4 octobre 2021, Huynh Thi Kim Cuong a été prise en flagrant délit de possession illégale chez elle de 12 tortues en voie de disparition, dont 10 tortues-boîtes de Bourret (Cuora bourreti) et deux tortues à grosse tête (Platysternon megacephalum).L'enquête a révélé que Nguyen Thi Yen avait vendu 5 tortues-boîtes de Bourret, deux tortues à grosse tête et quelques autres animaux sauvages à Huynh Thi Kim Cuong. Une perquisition au domicile de Nguyen Thi Yen a également permis de trouver une autre tortue-boîte de Bourret.En août 2018, Huynh Thi Kim Cuong a été condamnée avec sursis pour trafic illégal de 126 animaux sauvages, dont des cobras royaux et des tortues.La tortue-boîte de Bourret et la tortue à grosse tête sont des espèces rares et menacées, faisant l'objet d'une protection au plus haut niveau en vertu de la loi. Leur détention, leur commerce et leur transport sont interdits.Au Vietnam, tout acte de chasse, de mise à mort, d'élevage, de possession, de transport ou de commerce d'animaux sauvages, rares et menacés constitue une violation grave de la loi pénale. -VNA