Photo d'illustration : baodautu

Tây Ninh (VNA) - Les centrales solaires TTC 01 et TTC 02 ont été récemment inaugurées dans la zone industrielle de Thanh Thanh Cong, dans la commune de An Hoa, district de Trang Bang, province de Tây Ninh (au Sud).



TTC 01, d’une capacité de 69 MW, dispose d’un investissement de 1.500 milliards de dôngs. Elle fournira chaque année plus de 100 millions de kWh au réseau électrique national.



D’un montant d'investissement de 1.200 milliards de dôngs, TTC 02 dispose d’une capacité de 50 MW. Environ 78 millions de kWh seront raccordés au réseau électrique national.



Ces deux centrales sont le fruit d'une coopération entre les groupes vietnamien TTC et thaïlandais Gulf. Selon leur consensus de coopération, deux autres projets de centrales éolienne et solaire seront bientôt lancés dans la province de Bên Tre (au Sud). -CPV/VNA