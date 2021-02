Le vaccin produit par la compagnie américaine Moderna Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) - Lors d’une réunion tenue le 25 février, le Conseil consultatif pour l'enregistrement de la circulation des médicaments a donné son feu vert à l'utilisation des vaccins de Moderna (États-Unis) et de JSC Generium (Russie).

Au début de février, le ministère de la Santé a autorisé l'utilisation du vaccin AstraZenec et le premier lot composant de 117.600 doses est arrivé le 24 janvier à Ho Chi Minh-Ville. La vaccination débutera en mars.

Onze groupes de personnes seront prioritaires dans la campagne de vaccination: Personnel médical ; personnes impliquées dans la prévention et le contrôle de l'épidémie (Comités de direction national de la prévention et du contrôle du COVID-19 à tous niveaux, personnel des zones de mise en quarantaine, reporters...) ; personnel diplomatique, douaniers, agents d'immigration ; forces d'armée ; forces de police ; professeurs et enseignants ; personnes âgées de plus de 65 ans ; travailleurs des services essentiels: aviation, transport, tourisme, approvisionnement en eau et en électricité… ; personnes atteintes de maladies chroniques ; personnes souhaitant travailler ou étudier à l'étranger ; personnes des zones épidémiques selon les indications épidémiologiques.

A la fin du mois de mars, 1,2 million de doses de vaccins pourraient être ajoutées.

Selon le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, le ministère veille à fournir cette année 90 millions de doses de vaccin provenant de nombreuses différentes sources. -VNA