Des délégués vietnamiens et chinois à l'événement. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) - Les autorités de la province vietnamienne de Cao Bang et de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) ont annoncé le 28 décembre l'élévation de la paire de portes frontalières Tra Linh (Vietnam) - Long Bang (Chine) au statut de porte frontalière internationale.

Il s’agit de la route terrestre la plus pratique reliant la région sud-ouest de la Chine aux pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Cette mesure contribuera à augmenter les échanges commerciaux et faciliter la circulation des véhicules en provenance de pays tiers. Ainsi, la coopération économique et commerciale entre les deux pays et la région sera favorisée, l'efficacité du dédouanement sera améliorée.

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Cao Bang, Hoang Xuan Anh, a souligné l'importance de cette étape pour le développement des relations de coopération entre Cao Bang et le Guangxi, ainsi qu'entre le Vietnam et la Chine en général, contribuant ainsi à la construction d'une frontière de paix, de stabilité et d'amitié.

Il a proposé aux deux provinces de promouvoir davantage les échanges et la coopération dans une direction synchronisée et moderne, répondant aux besoins commerciaux et de voyage des populations des deux pays. -VNA