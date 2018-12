Hanoi, 19 décembre (VNA) - Régalez-vous des magnifiques contorsions, spectacles de jonglage, d’acrobatie de ces artistes. L’utilisation de troncs culturellement emblématiques fait partie du langage visuel distinct du spectacle baptisé ''Lang Tôi'' (Mon village en français).

Le bambou est l’accessoire central du spectacle.Photo : CTV/CVN

Au cœur du spectacle, des poteaux de bambou transforment constamment l’espace en peignant des images éclatantes de la campagne du Nord du Vietnam, où chaque village était abrité dans les treillis de bambou.

Le spectacle Lang Tôi est un mélange délicat de tradition et d'innovation, où la beauté poétique de la vie d'un village vietnamien est présentée à travers des approches de cirque modernes.

L'agriculture, les jeux traditionnels, le style de vie et l'ambiance générale des villageois sont reconstitués à l'aide d'accessoires en bambou, associés à des techniques de cirque à couper le souffle et à des acrobaties époustouflantes.

Des mélodies folkloriques envoûtantes sont jouées à partir de plus de 20 instruments traditionnels du Vietnam.

La beauté de la vie dans les anciens villages vietnamiens qui est peinte dans un langage de théâtre contemporain, les agriculteurs labourant la terre ou pêchant, des enfants jouant, des réunions de familles... autant de scènes dévoilées de manière gracieuse par cette troupe.

Les mélodies folkloriques captivantes jouées à partir d'instruments de musique traditionnels créent un rythme dynamique.

Selon l'artiste Trang Thu Ngan, le spectacle veut donner au public un aperçu des caractéristiques uniques et magiques des villages vietnamiens. Alors que l'urbanisation gagne ces lieux, le spectacle transmet l'amour pour ces villages.

Plus que d'autres spectacles artistiques vietnamiens, Lang Tôi est un trésor musical qui réunit un groupe de cinq artistes circassiens chevronnés et renommés, qui se sont produits dans le monde entier et qui ont été honorés par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.-VNA