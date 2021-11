Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Les cinq élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'astronomie et d'astrophysique (IOAA) 2021, qui se sont achevées le 21 novembre, ont tous été primés.

L'équipe vietnamienne était composée de cinq élèves du Lycée d'excellence Hanoï - Amsterdam.

Concrètement, Tran Dinh Dung a remporté une médaille d'or, Nguyen Manh Duc et Nguyen Khanh Tam chacun une médaille d'argent, et Le Duc An et Dinh Tran Hai Chien des médailles de bronze.

Les IOAA 2021 se sont tenues en ligne, avec la participation d’élèves de moins de 19 ans de plus de 60 pays. -VNA