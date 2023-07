La rencontre à Canberra. Photo : VNA



Canberra (VNA) - L'ancienne vice-présidente de la République Truong My Hoa ainsi que le personnel du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et du Club "Pour Hoang Sa- Truong Sa bien-aimés " ont rencontré le 5 juillet à Canberra un grand nombre de représentants des Vietnamiens en Australie.

L'ancienne vice-présidente de la République Truong My Hoa a informé des activités caritatives du fonds et du club pour aider les enfants pauvres et originaires des minorités ethniques.

Elle a déclaré qu'après 24 ans de fonctionnement, le fonds a attribué plus de 125.000 bourses à des élèves et étudiants issus de minorités ethniques, des enfants des soldats de la Marine, des forces de garde-côtes, de contrôle de la pêche, de gardes-frontières et des pêcheurs en difficulté dans tout le pays. Ils ont obtenu des excellents résultats dans leurs études.

Les représentants des Vietnamiens d'outre-mer et du personnel de l'ambassade ont exprimé leur gratitude et leur appréciation pour les contributions pratiques et inlassables du fonds et du club à la cause de l'éducation et au processus de connexion de la mer et des îles du pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a souligné les grandes contributions de l'ancienne vice-présidente Truong My Hoa à l'amitié entre le Vietnam et l'Australie au fil des ans.

Les participants ont versé plus de 7.000 dollars australiens au Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et au Club "Pour Hoang Sa- Truong Sa bien-aimés ". -VNA