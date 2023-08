Une chaîne de production de vêtement chez la compagnie Eclat Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS) et de l'Association du cuir, des chaussures et des sacs à main du Vietnam (LEFASO) a rejoint la 16e édition de la Foire ''Sourcing at Magic'' (Magic Show) tenue du 7 au 9 août dans la ville américaine de Las Vegas.

Il s’agit de l’une des activités annuelles de recherche de marché et d'enquête aux États-Unis, et faisant également partie du programme national de promotion du commerce 2023, approuvé par le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

La délégation vietnamienne, composée de 28 entreprises membres et disposant de plus de 20 stands, a présenté divers produits qui ont suscité l'intérêt d'un grand nombre de visiteurs.

Le Magic Show a rassemblé des milliers d'exportateurs, d'importateurs, de grossistes et de détaillants des États-Unis et d'autres pays du monde, proposant des textiles, des vêtements, du cuir et des chaussures. L'objectif était d'établir des relations commerciales stables et durables, de reprendre et de maintenir la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier après la période post-COVID-19.

Production des chaussures pour l'exportation vers le marché européen. Photo: VNA



Do Ngoc Hung, conseiller commercial et chef du bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, a déclaré que le Vietnam était toujours le huitième partenaire commercial des États-Unis au cours des cinq premiers mois de cette année, tandis que les États-Unis restaient le plus grand importateur du Vietnam. L'excédent commercial entre les deux pays avoisine les 40 milliards de dollars, juste derrière la Chine et le Mexique.

Le Vietnam est actuellement le deuxième grand exportateur de vêtements, de cuir et de chaussures vers les États-Unis, juste après la Chine, avec des nouvelles commandes des deux derniers trimestres de cette année indiquant que les produits "Made in Vietnam" sont de plus en plus populaires aux États-Unis. -VNA