Une exposition des photos d’art sur le Vietnam a été organisée dans le cadre de la fête de la ville française Choisy-le-Roi. Photo : VNA

Paris (VNA) – L’événement « Le thème vietnamien à la fête de la ville française Choisy-le-Roi » le weekend dernier a laissé de belles impressions pour les habitants de ladite ville et des villes environnantes.

Le maire de Choisy-le-Roi, Didier Guillaume a dit que sa ville est liée au Vietnam depuis 50 ans via le processus de négociations et de signature des Accords de Paris et la coopération avec l’arrondissement de Dong Da (Hanoi) d’aujourd’hui. Ainsi, les autorités de Choisy-le-Roi ont décidé de sélectionner 2019 comme l’année pour valoriser et présenter le Vietnam, ses habitants et des beaux traits culturels, touristiques. Choisy-le-Roi a coopéré avec l’Institut français à Hanoi (l’Espace) pour préparer des activités dans le cadre de la sa fête annuelle.

Environ 15.000 invités ont découvert le Vietnam et ses habitants via des espaces du village vietnamien, de la gastronomie vietnamienne à côté des défilés de l’ao dài, des représentations artistiques, une exposition des photos d’art.

En plus, une fresque murale de fleurs a été installée au long de la rue piétonne au bord du fleuve Seine. D’une hauteur de 3m et d'une longueur de 30m, cette peinture immense a été réalisée par six peintres dont la femme peintre Nguyen Thu Thuy, auteure de nombreux ouvrages géants dont la route de céramique à Hanoi.

Choisy-le-Roi, une ville ayant d’importantes contributions aux succès historiques du peuple vietnamien et au peuple épris de la paix dans le monde durant le processus de négociations et de signature des Accords de Paris pour mettre fin à la guerre, établir la paix au Vietnam en 1973. A l’occasion du 40e anniversaire de la signature de ces accords en 2013, la place des Accords de Paris et un pilier de symbole de la paix ont été inaugurés à Choisy-le-Roi. Ces ouvrages, un symbole de paix, est considéré comme une suite de l’amitié entre le Vietnam et Choisi-le-Roi. -VNA