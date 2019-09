Photo d'illustration: VNA

Ha Giang (VNA) - Des théiers shan tuyet de la province de Ha Giang ont été reconnus comme "arbres du patrimoine national".



La Société vietnamienne pour la protection de la nature et de l’environnement, l’Association du thé du Vietnam et des autorités compétentes de la province de Ha Giang ont publié un communiqué commun annonçant cette décision au cours d’une cérémonie tenue dans la commune de Nam Ty.



Les montagnes rocheuses de Ha Giang, qui abritent de magnifiques rizières en terrasses, nourrissent également une grande communauté d'anciens arbres shan tuyet. Dans le seul district de Hoang Su Phi, plus de 2.000 ha de champs de thé abritent trois millions de vieux théiers, certains de plus de 200 ans.



La superficie cultivée en thé naturel à Hoang Su Phi joue un rôle important dans le maintien d'un mélange bien proportionné de cultures principales dans le district, a annoncé un décret du Comité populaire de Ha Giang daté de décembre de l'année dernière.



Abritant un climat propice, ces théiers sont devenus l’une des cinq principales cultures de la province. La culture et la consommation de thé sont étroitement liées à la population locale, qui préfère utiliser des herbes fraîches pour ses infusions.



Des thés grillés ou fermentés sont utilisés pour l'exportation vers des marchés lointains.



Cultivés sur des bandes de terre à plus de 1.000 m d'altitude, dans les montagnes de calcaire karstiques du Nord-est du Vietnam, les bourgeons et feuilles de thé sont récoltés de manière à conserver une qualité optimale.



Chaque année, la production atteint 12.800 tonnes de bourgeons de thé de haute qualité, de thé noir et de thé vert. Les communautés de thé de Lung Phin (district de Dong Van), Phin Ho, Tung San et Thong Nguyen (district de Hoang Su Phi), Tham Ve, Bo Duot, Thuong Son et Cao Bo (district de Vi Xuyen) comptent parmi les meilleurs habitats naturels sans aucune intervention humaine, comme engrais ou pesticides.



À l'heure actuelle, le thé shan tuyet est exporté non seulement dans de grandes villes vietnamiennes telles que Hanoi, Da Nang et Ho Chi Minh-ville, mais également vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique (plus de 20 pays).



Avant la cérémonie de reconnaissance de ces vieux théiers, le Département de la propriété intellectuelle avait précédemment communiqué les indications géographiques du thé shan tuyet à 44 communes de six districts et villes de la province de Ha Giang. Arbre de montagnes, le théier shan tuyet est étroitement lié au peuple local Dao et H'mong. -CPV/VNA