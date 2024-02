Hanoï, 29 février (VNA) - Face aux impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 et aux problèmes économiques et politiques mondiaux, le ministère des Finances a suggéré aux autorités de promulguer et d'émettre de nombreuses solutions sans précédent en termes de taxes, de frais et de redevances. pour aider les habitants et les entreprises, notamment celles de la République de Corée.

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre des Finances Cao Anh Tuan lors d'un dialogue sur les politiques fiscales et douanières avec des entreprises sud-coréennes le 29 février à Hanoï.

Le vice-ministre des Finances Cao Anh Tuan. Photo : VNA

Il a noté que chaque année, le ministère des Finances traite des centaines de pétitions émanant d'entreprises sud-coréennes concernant des problèmes rencontrés lors de leurs opérations au Vietnam. En réponse, il a sollicité des conseils et proposé des modifications et des compléments de politique afin de maximiser l'aide aux entreprises d'investissement direct étranger (IDE).



L'émission et la mise en œuvre de solutions liées aux taxes, aux frais et aux redevances ont reçu le soutien et l'évaluation élevée de la part des entreprises, y compris des entreprises sud-coréennes, a-t-il déclaré, ajoutant que de telles solutions ont aidé les entreprises à surmonter les difficultés et à stabiliser leur production et leurs activités commerciales.



Répondre à la mise en œuvre du deuxième pilier sur l’impôt minimum mondial de l’initiative sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le ministère des Finances a travaillé avec d'autres ministères et secteurs pour consulter les sociétés d'IDE, y compris les entreprises sud-coréennes, afin de proposer à l'Assemblée nationale de publier une résolution sur l'imposition d'un impôt complémentaire sur le revenu des sociétés dans le cadre des règles mondiales de lutte contre l'érosion de la base d'imposition (GloBE) à partir de janvier 2024, a ajouté le responsable.



Cao Anh Tuan a ajouté que le ministère des Finances continuerait à perfectionner les mécanismes et les politiques, à accélérer la réforme des procédures administratives et à promouvoir la numérisation complète dans les domaines de la fiscalité et des douanes afin de créer un environnement plus égalitaire, transparent et optimal pour les entreprises nationales et les IDE, créer des emplois et contribuer au développement socio-économique local.



Il a également exprimé l’espoir que les entreprises sud-coréennes saisiront activement les opportunités pour promouvoir leur compétitivité et se développer tout en respectant les réglementations fiscales et douanières pour contribuer au développement du Vietnam.



Lors de l'événement, des représentants du ministère des Finances, de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes ont présenté les récents résultats fiscaux et douaniers. Ils ont également répondu aux questions des entreprises sud-coréennes sur des sujets connexes.



En janvier 2024, il y avait 8 058 entreprises dont plus de 50 % de leur capital social était investi par la République de Corée, ce qui représentait 28 % de toutes les entreprises d'IDE au Vietnam. Cela fait de ce pays d'Asie de l'Est le plus grand parmi les 144 pays et territoires investissant actuellement au Vietnam, selon les données de l'Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement.



Au cours des cinq dernières années, malgré les défis causés par la pandémie de COVID-19 et les impacts négatifs de l'économie mondiale, les contributions des entreprises sud-coréennes au budget de l'État n'ont cessé d'augmenter, avoisinant 175.000 milliards de donngs (7 milliards de dollars), selon le vice-ministre. - VNA