Des smartphones Vsmart Live. Photo: theworldnews.net Des smartphones Vsmart Live. Photo: theworldnews.net

Hanoï (VNA) – Le 3 octobre, la société VinSmart (relevant de Vingroup) a officiellement annoncé la distribution de smartphones Vsmart sur le marché russe.

Bee, Star, Joy2+ et Live, qui sont dotés de la dernière version du système d'exploitation Android, sont les quatre modèles distribués sur ce marché. Les prix de ces smartphones varient de 5.000 à 17.000 roubles. Le distributeur officiel des portables Vsmart en Russie est TFN Trading.

Avant la production de masse, les produits Vsmart ont dû passer près de 2.500 tests standards (y compris les tests de matériel, les tests mécaniques et les tests de logiciels) dans les laboratoires BQ (Espagne) et dans l'usine Vsmart. En outre, ils ont été testés dans les laboratoires de Qualcomm, le meilleur fournisseur de puces à semi-conducteurs au monde.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, cet événement est d’autant plus significatif qu’il coïncide avec le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de base des relations d'amitié Vietnam-Russie (16 juin 1994 - 16 juin 2019).

La Russie est le troisième importateur de smartphones de VinSmart après l’Espagne et le Myanmar.

VinSmart a continuellement signé des accords de coopération stratégique avec des partenaires majeurs dans le monde entier afin de perfectionner ses technologies et de fabriquer les produits les plus optimaux pour les utilisateurs. L’introduction de produits technologiques "Made in Vietnam" sur le marché européen continue d’affirmer l’ambition de Vingroup de faire connaître les marques vietnamiennes au monde. -VNA