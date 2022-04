Cérémonie de culte des ancêtres de l’ethnie Dao Do, à Ha Giang. Photo:dantocmiennui.vn

Ha Giang (VNA) – Les cérémonies de prière pour une bonne récolte de l’ethnie Co Lao et de culte des ancêtres (Bàn Vuong) de l’ethnie Dao Do dans le district de Hoang Su Phi, province montagneuse septentrionale de Ha Giang, viennent d’être reconnues en tant que patrimoine culturel immatériel national.

Situé à l’Ouest de la province de Ha Giang, Hoang Su Phi arbitre 13 ethnies minoritaires dont les Dao, Tay, Nung, Mong, Co Lao, La Chi… qui préservent des traits culturels traditionnels uniques.

Chaque année, après la récolte du riz et du maïs, les Co Lao tiennent souvent une cérémonie de prière pour remercier les dieux du ciel et de la terre, et leurs ancêtres de leur avoir donné une bonne récolte. Outre des rites, les Co Lao organisent également des activités artistiques et jeux folkloriques.

La cérémonie de culte des ancêtres est une coutume importante dans la vie spirituelle et culturelle des Dao Do, exprimant le respect envers les ancêtres et le désir d'une vie paisible et prospère.

Ha Giang compte actuellement 27 patrimoines culturels immatériels inscrits sur la liste nationale dont six appartiennent à des groupes ethniques dont la population est inférieure à 10.000 personnes tels que Bo Y, Lo Lo, Pu Peo et Co Lao. -VNA