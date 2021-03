Le gouverneur adjoint de la Banque d'État Dao Minh Tu. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Sécurité publique a informé et recommandé que les organisations fonctionnant comme le Forex (marché des changes) n’étaient absolument pas en conformité avec les dispositions de la loi et que l’investissement dans ces marchés était risqué et n'était pas protégé par la loi.

Lors d’un point presse périodique du gouvernement, tenu le 2 mars à Hanoï, le gouverneur adjoint de la Banque d'État Dao Minh Tu a indiqué que la fourniture de services d’achat et de ventre de devises ou de services dérivés devrait être autorisée par les établissements de crédit autorisés par la Banque d'État.

A présent, la Banque d'État n'a autorisé aucun service autre que les organisations ayant déjà obtenu une licence. Par conséquent, les organisations fonctionnant comme le Forex ne sont pas du tout conformes à la loi.

Concernant l’affaire de Trinh Xuan Thanh, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a annoncé que Trinh Xuan Thanh était le "lien" dans l’affaire survenue au Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam et la société PVC (Construction Joint Stock Corporation)



Le 15 septembre 2016, la Polie d’investigation du ministère de la Sécurité publique a poursuivi l'affaire et les prévenus. L'affaire a fait l'objet d'un procès en appel et le jugement a pris effet juridique.

Trinh Xuan Thanh a été condamné à perpétuité pour la «violation intentionnelle des règles de l'Etat sur la gestion économique provoquant de graves conséquences » et pour le «détournement de biens». -VNA