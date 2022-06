Binh Dinh (VNA) – L’ambassadrice de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson a effectué une visite de travail à Binh Dinh pour évaluer les résultats des projets locaux bénéficiant d’aides néo-zélandaises.

Le 6 juin, Mme Dobson a eu des séances de travail avec des responsables du Comité populaire provincial, du Service provincial de la santé, de la Polyclinique de Binh Dinh.

L’ambassadrice de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson visite le Service de pédiatrie de la Polyclinique de Binh Dinh. Photo: VNA

L’ambassadrice Tredene Dobson s’est déclarée réjouie du développement du Service de pédiatrie de la Polyclinique de Binh Dinh, qui a bénéficié de projets médicaux soutenus par la Nouvelle-Zélande. Entre 2005 et 2009, le gouvernement néo-zélandais a accordé trois millions de dollars au projet d’"Amélioration de la qualité des services de soins pour les mères et enfants".

Par ailleurs, entre 2016 et 2017, l’organisation New Zealand - Vietnam Health Trust a fourni des équipements médicaux et des formations techniques à la Polyclinique de Binh Dinh et la Polyclinique de Bong Son du chef-lieu de Hoai Nhon à Binh Dinh.

Mme Dobson a déclaré qu’elle travaillerait avec l’organisation New Zealand - Vietnam Health Trust pour déployer de nouveaux projets à Binh Dinh.

Le projet de « Plantation de légumes sains à Binh Dinh » est mis en œuvre à partir de juin 2016 par l'Institut néo-zélandais de recherche sur les plantes et les aliments en collaboration avec le Service provincial de l’agriculture et du développement rural dans le cadre d’un programme d’aides du gouvernement néo-zélandais en cinq ans.

L’ambassadrice de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson dans un magasin à Binh Dinh. Photo: VNA

Constastant que de nombreux agriculteurs et consommateurs locaux bénéficiaient de légumes sains, Mme Dobson a déclaré envisager une proposition au gouvernement néo-zélandais d’élargir l’échelle du projet à Binh Dinh.

La diplomate néo-zélandaise a invité Binh Dinh à participer à la 3e phase du Programme de garantie de la sécurité des digues qui est soutenu par la Nouvelle-Zélande et est mis en œuvre dans de nombreuses localités au Vietnam.

L’ambassadrice de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson travaille avec des responsables du Comité populaire provincial de Binh Dinh. Photo: VNA

De son côté, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Nguyen Tuan Thanh a suggéré à la Nouvelle-Zélande de poursuivre ses aides à des projets à Binh Dinh, notamment dans l’agriculture, le développement des ressources humaines, la santé, le tourisme, la réduction de la pauvreté ainsi que d’encourager des entreprises néo-zélandaises à investir dans la province. -VNA