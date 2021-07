Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au 2e semestre de cette année, le ministère des Transports mettra en chantier neuf grands projets d'infrastructures de transport dans le Sud et de la partie méridionale du Centre.

Concrètement, la construction des tronçons Nha Trang-Cam Lam (province de Khanh Hoa) et Cam Lam-Vinh Hao (province de Binh Thuan), relevant du projet d'autoroute Nord-Sud à l'Est, sera mise en chantier au cours du 3e trimestre 2021.

En outre, le projet 1A relevant du périphérique N°3 de Ho Chi Minh-Ville, tronçon Tan Van-Nhon Trach, sera mis en chantier ce 3e trimestre. D'une longueur de plus de 8,7 km, ce projet reliera la route provinciale 25B (province de Dong Nai) à l'autoroute Ho Chi Minh-Ville-Long Thanh-Dau Giay.

Deux autres projets dont la construction de l'aérogare T3 à l'aéroport international de Tan Son Nhat et de la route reliant la Nationale 91 et le contournement de la ville de Long Xuyen seront mise en chantier en octobre prochain.

Il faut compter aussi certains projets tels que le projet de contournement de l'autoroute 1A traversant la ville de Ca Mau, l'amélioration de l'autoroute 1A, tronçon Nga Bay (province de Hau Giang) et le district de Chau Thanh (province de Soc Trang), etc.

Ce 2e semestre, le ministère des Transports achèvera certains projets importants tels que l'autoroute Nord-Sud, avec les tronçons Cao Bo-Mai Son (province de Ninh Binh), Cam Lo-La Son (province de Quang Tri et de Thua Thien-Huê), l'autoroute Trung Luong-My Thuan, le projet de modernisation de la piste de décollage et d'atterrissage des aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat, le viaduc Mai Dich-Nam Thang Long (Hanoi), quatre projets d'amélioration de la ligne ferroviaire Nord-Sud. -VNA