Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et l’ONU-Femmes ont organisé, ce mardi à Hanoï, une réunion pour dresser le bilan des quinze ans d’application de la loi sur l’égalité des genres au Vietnam.



Cette loi de 2006 a permis de changer progressivement la perception de la société et de responsabiliser l’État au sujet de l’égalité homme-femme. Aujourd’hui, les écarts entre les deux genres ont été réduits dans différents domaines. Ces progrès ont été largement salués par la communauté internationale.



En général, les femmes s’impliquent davantage dans les activités économiques et sociales dans les milieux urbains et ruraux, a fait observer Trân Bich Loan, directrice adjointe du département d’Égalité des genres.

Les participants ont réfléchi aux mesures spécifiques permettant de mieux protéger les personnes vulnérables, dont les femmes et les filles résidant dans les régions montagneuses, défavorisées et peuplées de minorités ethniques. - VOV/VNA