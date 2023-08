Singapour (VNA) - Dix-sept entreprises vietnamiennes exposent leurs produits sur 13 stands du Bureau commercial du Vietnam à Singapour , du Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï lors de Franchises et Licences Asie 2023 (Franchising & Licensing Asia-FLAsia 2023) qui se déroulent du 17 au 19 août à Singapour.L’événement voit la présence de 100 marques venues d'Australie, de Hong Kong (Chine), de Malaisie, des Philippines, de République de Corée, de Taïwan (Chine), des États-Unis, du Vietnam et aussi de Singapour.FLAsia est un événement annuel de Singapour visant à connecter les entreprises régionales et internationales ayant l'ambition d'élargir le marché.La secrétaire d'État du ministère de la Culture, de la Communauté et de la Jeunesse de Singapour, Mme Low Yen Ling, dans son discours d'ouverture de FLAsia 2023, a hautement apprécié la participation du Vietnam ainsi que le potentiel et la force des marques vietnamiennes.Dans le cadre de FLAsia 2023, le Bureau commercial du Vietnam et le Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï ont conjointement organisé, en présentiel et en ligne, la réunion intitulée "Apprendre le marché halal de Singapour et connecter les entreprises Vietnam-Singapour", afin d'aider les entreprises vietnamiennes à accéder et à élargir le marché d'exportation de marchandises vers Singapour et le marché de la communauté musulmane.La réunion a attiré des centaines de participations d'entreprises vietnamiennes et singapouriennes. Les entreprises participantes étaient des fabricants, des sociétés commerciales, des entreprises qui transformaient des aliments, des produits agricoles, des biens de consommation, des emballages et des entreprises logistiques. - VNA