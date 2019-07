Ouverture de l'exposition des produits artisanaux du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA





Séoul (VNA) - Des produits vietnamiens de brocatelle et ceux en soie fabriqués dans les villages de métier au Nord du Vietnam sont présentés lors d’une exposition qui s’est ouverte le 18 juillet à Séoul, en République de Corée.



Outre des produits traditionnels des ethnies minoritaires telles que les Thaïs, les Muong, les Mong, les Dao, les Pa Then et les Bo Y, et des produits des villages de métier comme Phung Xa, Van Phuc et La Khe, l'exposition présente également des œuvres des arts appliqués faites de brocatelle et de soie.



Lors de la cérémonie d'ouverture, Duong Van Quynh, chef adjoint du Département des Beaux-arts, de la Photographie et des Expositions, a déclaré que la brocatelle et la soie vietnamiens sont préférées par des amis internationaux car ils sont respectueux de l'environnement et ont des valeurs culturelles et artistiques.



L'exposition devrait aider les sud-Coréens à mieux comprendre les peuples et la culture vietnamiens, contribuant ainsi à renforcer les relations fructueuses entre le Vietnam et la République de Corée.



Ces derniers temps, les liens diplomatiques, économiques et culturels entre le Vietnam et la République de Corée ne cessent de se développer, notamment dans le tourisme.



En 2018, le Vietnam a accueilli 3,5 millions de touristes sud-coréens, ce qui représente une augmentation de 44% par rapport à 2017.



L'exposition durera jusqu'au 21 juillet. -VNA