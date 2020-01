Des produits Nature Queen. Photo: Internet



Londres (VNA) – La société vietnamienne Sao Thai Duong, spécialisée en produits pharmaceutiques, cosmétiques et aliments fonctionnels à partir d'herbes, a présenté son label Nature Queen, le 22 janvier au Royaume-Uni.

Exposés au supermarché Long Dan, à Londres, des produits de soins de la peau et des cheveux de Sao Thai Duong ont attiré l’attention de consommateurs locaux.

Quelques 47 types de produits de Sao Thai Duong seront vendus tout d’abord à Long Dan, la plus grande chaîne de supermarchés à Londres dont le propriétaire est vietnamien. Dans l'avenir, ses 130 produits seront vendus dans l’ensemble du Royaume-Uni, a déclaré Tran Thi Lien Huong, co-fondatrice et directrice générale adjointe de Sao Thai Duong.

Long Dan a décidé de distribuer le produit Nature Queen de Sao Thai Duong parce que ce produit répond aux normes du marché britanniques, a déclaré son président Huynh Xuan Long.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont atteint environ sept milliards de dollars en 2019, soit une hausse de plus de 10% en un an. Le Royaume-Uni reste l’un des premiers investisseurs et partenaires commerciaux du Vietnam en Europe. -VNA