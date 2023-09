Hanoi (VNA) - Avec une croissance élevée des exportations de légumes, fruits, riz, noix de cajou, café…, les exportations de produits agricoles ont augmenté de 11,5%, tandis que le chiffre d'affaires des exportations de l'ensemble du secteur agricole a diminué de 9,5%.

En huit premier mois de l’année, le Vietnam a connu une nette croissance de ses exportations de fruits et légumes avec 3,45 milliards de dollars. Photo : VNA

Cela prouve que les produits agricoles vietnamiens répondent de plus en plus aux exigences du marché en matière de conception, de qualité et de sécurité alimentaire, afin d'améliorer leur compétitivité et de participer plus profondément à la chaîne de valeur de l’approvisionnement mondiale.



En huit premier mois de l’année, le Vietnam a connu une nette croissance de ses exportations de fruits et légumes avec 3,45 milliards de dollars, soit une augmentation de 57,5% par rapport à la même période de l'année dernière.



De nombreuses prévisions montrent que les exportations de ce groupe de produits pourraient atteindre 5 milliards de dollars cette année. Il s'agira alors d'un nouveau record pour la filière contribuant ainsi à positionner davantage de fruits et légumes vietnamiens sur la carte du monde.



Cette croissance est attendue pour le durian lorsque la région du Tây Nguyên –hauts plateaux du Centre- commence à entrer dans la saison des récoltes. La valeur de la production et des exportations augmentera considérablement.

Photo : VNA



Non seulement le durian, Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, a déclaré que si on maintient la qualité des fruits et légumes et exploite bien les marchés, le chiffre d'affaires des exportations de fruits et légumes du Vietnam continuera d'augmenter. .



De nombreux autres produits tels que le café, le poivre, le riz… ont de plus en plus une gestion stricte dans la production ainsi que comme orientations une production de haute qualité et des spécialités uniques de terroir pour pénétrer plus profondément le marché mondial.



Le secteur du café s'efforce également d'appliquer les normes internationales en matière de production et de transformation, tout en élaborant des normes nationales en harmonie avec les normes internationales.



La province de Gia Lai compte actuellement plus de 36 600 hectares de caféiers aux normes de certification VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic et Rainforest Alliance et plus de 12.086 hectares appliquant une technologie d'irrigation avancée et économe en eau.



Le Duc Huy, directeur général de Dak Lak Import-Export Company Limited (Simexco Dak Lak), a déclaré que depuis 2016, son entreprise s'est associée à des coopératives pour produire et transformer du café de haute qualité, aidant les agriculteurs à changer leurs pratiques en matière de culture et de transformation.



Face à la tendance d'exigences de plus en plus strictes en matière de quarantaine et de sécurité alimentaire, le pays doit obligatoirement améliorer la qualité de ses produits.

Jusqu'à présent, l'ensemble du pays compte 2.510 chaînes de valeur agricoles, forestières et halieutiques sûres établies et entretenues. À cela s’ajoutent 151.776 hectares de cultures certifiées VietGAP…



Ngo Hong Phong, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement du marché agricole, a déclaré que pour continuer à améliorer la qualité des produits agricoles, forestiers et aquatiques et assurer la sécurité alimentaire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural maintiendra l’inspection et la certification des installations de sécurité alimentaire et la certification des produits exportés conformément aux exigences des pays importateurs. - VNA